Dilan Polat ve Engin Polat iddiası ilçeyi karıştırdı: Altını olan kuyumcuya gitti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcunun Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın tutuklandığı kara para aklama soruşturmasında gözaltına alındığı iddiası, izdiham yaşanmasına yol açtı. Kuyumcuda emanet altınları olan vatandaşlar, iş yerine geldi. Söylenti ilçede kulaktan kulağa yayılınca, dükkanın önünde kalabalık bir anda arttı. Ancak iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.



Kuyumcu sahibi Emre Sade, iddiaların kendilerini karalamak için atıldığını ifade ederek, “1980 yılından bu yana Fatsa’da ticaret ile uğraşıyoruz. İnsanların yanında da güzel bir konumumuz var. Dün sabah kalktığımda böyle bir dedikoduya maruz kaldım. Dedikodunun nereden ve nasıl çıktığını ben de anlayamadım. O anda insanlar adeta burayı yağmalayama geldi, dışarıda bir sürü insan vardı. Medyada paylaşılan bir konu üzerinde bizim da bağlantımız olduğunu söylediler. Biz de böyle bağlantımızın olmadığını savunduk. Sonrasında emniyet ve yetkililer buraya gelerek açıklamalarda bulundu ve bana o konuda büyük bir destek gösterdiler. İlçemiz insanları da arkamızda durdu” diye konuştu.

'Emanet kasamızda saklayabileceğimizi belirtiyoruz'

İşyerinde insanların emanetlerini teslim ettiklerini belirten Sade, “Bu müesseseden kimsenin alacağı bulunamaz. Bizim zaten düşüncemiz herkesin altınlarının kendi kasasında bulunması ama bırakmak istediklerinde de kendi emanet kasamızda saklayabileceğimizi belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.