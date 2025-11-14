  1. Ekonomim
Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturmasında testleri pozitif çıkan Dilan ve Engin Polat soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek
İstanbul’da şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında testleri pozitif çıkan Engin ve Dilan Polat, ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.

ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edilmişti.

Kanında veya saçında uyuşturucu tespit edilmeyen isimler; Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklanmıştı.

