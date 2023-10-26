Dilan Polat ve Engin Polat’a ait iş yerlerine baskın

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddia edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın iş yerlerine baskın düzenlendi. İlk belirlemelere göre, Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatıldı. Aramalar sırasında bir çok dijital delile el konuldu. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK raporu sonrası çiftin tüm mal varlıklarına el konulmuş, çifte yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

Ayrıntılar geliyor...