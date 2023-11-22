Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali müşaviri her şeyi anlattı: MASAK raporunu böyle incelemişler

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.



Soruşturmada yakalama kararı bulunan mali müşavir Zümrüt Yerebakan, dün yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Yerebakan, savcılık ifadesinde dikkat çekici bilgiler paylaştı. TRT'nin haberine göre Yerebakan, MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını söyledi.

MASAK raporunu yansıtıp incelemişler

"Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar" ifadelerini kullanan Yerebakan, "Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı" dedi.

Gayrimenkuller üzerinden aklandı

Mali müşavir, çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını ifade etti. Yerebakan, "Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu" iddilarında bulundu.



Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadelerin yazılı olarak hazırlandığını dile getiren Yerebakan, "Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler" ifadelerini kullandı.