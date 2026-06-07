Dilan Polat'ın ardından Mükremin Gezgin'in hesabına da erişim engeli getirildi

Fenomenlere yönelik soruşturmalar devam ederken, gözler bu isimlerin dijital platformlardaki faaliyetlerine çevrildi. Son olarak 6 milyon takipçiye sahip Dilan Polat’ın sosyal medya hesabının yetkili makamlar tarafından kapatılması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Benzer bir gelişme ise Mükremin Gezgin’in başına geldi. Magazin dünyasının tanınan ismi olan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Gezgin'in Instagram profili, yetkililerce erişime kapatıldı. Kullanıcılar, gezginin hesabına ulaşmaya çalıştıklarında erişim engeliyle karşılaşıyor.

Tahliye edilen gezgin’in sosyal medya hesabına müdahale

Mahkemede yaklaşık dört ay tutuklu kalan ve geçtiğimiz 5 Haziran’da tahliye edilen Gezgin, özgürlüğüne kavuşmasının hemen ardından dijital ortamda beklenmedik bir şokla karşılaştı. Özellikle, cezaevinden çıkmasından sadece iki gün sonra uygulanan bu engel, sevenleri ve takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Gezgin’in adı, bir süredir kamuoyunda ses getiren, fenomenleri kapsayan geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasıyla ilişkilendiriliyordu. Ankara’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan fenomen, dava sürecinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak Instagram hesabına yapılan müdahaleyle, adli soruşturmaların sadece gerçek yaşamda değil, sanal alanda da etkisini sürdürdüğü gözler önüne serildi.

Mükremin Gezgin’in avukatı, tahliye kararının ardından yaptığı açıklamada, “Müvekkilimiz Mükremin Gezgin hakkında yürüttüğümüz hukuki süreç sonucunda tahliye kararı verilmiştir. Adaletin yerini bulmasından memnuniyet duyuyor, müvekkilime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sürecin bundan sonraki aşamalarını da hukuki çerçevede titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verdi.