Dilan Polat'ın bütün sosyal medya hesaplarına resmi olarak erişim engeli getirildi

Türkiye’nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden Dilan Polat, adli süreçleri ve lüks yaşamıyla gündemdeki yerini korurken bu kez dijital platformlarda önemli bir gelişmeyle gündeme geldi.

Milyonlarca takipçiye sahip olduğu bilinen Polat’ın ana hesaplarının yanı sıra yedek sosyal medya hesaplarına da mahkeme kararıyla erişim engeli getirildiği açıklandı. Kararın, Instagram başta olmak üzere TikTok, Facebook ve YouTube gibi platformlardaki tüm hesapları kapsadığı belirtilirken, ilgili kararın kısa süre içinde uluslararası sosyal medya şirketlerine iletileceği ifade edildi.

Avukattan açıklama

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran avukat Melih Demirer, yasal kararın detaylarını paylaştı. Dilan Polat’ın yüksek takipçili hesaplarının hedefte olduğunu belirten Demirer, şu ifadeleri kullandı:

"Dilan Polat’ın yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan yedek Instagram hesabı başta olmak üzere TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarına erişim engeli kararı verilmiştir. Alınan bu resmi karar, çok kısa bir süre içerisinde ilgili küresel sosyal medya platformlarının merkezlerine bildirilecek ve hesaplar tamamen dış dünyaya kapatılacaktır."

Can Polat cinayeti ve soruşturma detayları iddiası

Erişim engeli kararının hukuki gerekçelerinin ilerleyen günlerde daha net yansıması beklense de, kararın arkasında çok büyük bir güvenlik açığı ve cinayet soruşturmasının yattığı iddia ediliyor.

Engin ve Dilan Polat çiftinin yakın korumalığını üstlenen ve ailenin en yakınındaki isimlerden biri olan Can Polat, 3 Haziran’da İzmir’de uğradığı kanlı bir silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Dehşet anlarında Dilan Polat, sosyal medya üzerinden gözyaşları içinde canlı yayın açmış ve "Ne olur buraya polis, ambulans gönderin… Can Polat’ı vurdular. Allah’ım hayatımız zindan oldu artık. Odada kaldık hepimiz" diyerek feryat etmişti.

Yürütülen adli soruşturmada, Polat çiftini hedef alan silahlı saldırganların, ailenin saklandığı gizli konumu Dilan Polat'ın hesaplarından yaptığı dikkatsiz ve anlık paylaşımlardan (yer bildirimlerinden) tespit ettiği öne sürülmüştü. Mahkemenin, hem can güvenliği riskini ortadan kaldırmak hem de devam eden soruşturmanın selametini korumak adına bu radikal engelleme kararına imza attığı belirtiliyor.