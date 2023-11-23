Dilan Polat'ın eşine 'İntihar etmek istiyorum" dediği iddia edildi

Hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlaması bulunan Dilan Polat, cezaevine gönderilirken gözyaşlarını tutamamıştı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Polat'ın cezaevinde psikolojik durumu bozuldu. Eşi Engin Polat'ı arayan Dilan Polat dert yandı. Telefonla Çorlu Cezaevinde bulunan eşiyle konuşan Polat, "intihar etmek istiyorum" dedi.

Dilan Polat’ın psikolojisinin bozulduğunu fark eden avukatları görüşmek için cezaevine gitti.

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddiaları bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında başlatılan soruşturmada, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “7258 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı vermiş, Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.