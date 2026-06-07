Dilan Polat'ın koruması Can Polat cinayeti: 4 kişi tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir'in Çeşme ilçesi yakınlarındaki tatil bölgesi Alaçatı'da silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Soruşturmanın İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda cinayeti gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan 2 şüpheli, saldırıda kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de gözaltına alındı.

Devam eden çalışmalarda İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda olayla bağlantılı olarak tetikçiyle birlikte hareket eden ve silahı temin eden 2 şüpheli daha yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

4 kişi tutuklandı

Can Polat suikastının şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Tetikçi Serhat A. hakkında “tasarlayarak kasten öldürme”, “suç örgütüne üye olma” ve Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından; olay öncesinde keşif yaptığı öne sürülen Eray Can Y. hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” ve Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından; tetikçinin ev arkadaşı Ali A. hakkında “suç örgütüne üye olma” ve Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından; taksi şoförü İbrahim Halil C. hakkında ise “suç örgütüne yardım etme” ve Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından tutuklama talep edildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi, ardından tutuklandılar.