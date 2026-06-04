Dilan Polat’ın koruması Can Polat'ı öldüren saldırganın ifadesi ortaya çıktı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın koruması ve şoförü olarak görev yapan, aynı zamanda Engin Polat’ın kuzeni olan 37 yaşındaki Can Polat’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Can Polat’ı silahla vurarak öldürdüğü belirtilen 23 yaşındaki Serhat Altun’un emniyette verdiği ifade gündeme gelirken, olayın ardından Altun’un da aralarında bulunduğu üç şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle incelenmesine devam ediliyor.

Altun'un olay öncesinde uzun süre otel çevresinde bulunduğu, cinayeti gerçekleştirmeden önce çevredeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığının tespit edildiği öğrenildi.

“Yakınlarından birini vur talimatı verildi”

Saldırının ardından İzmir'in Konak ilçesinde yakalanan Altun'un emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Sabah'ın aktardığı habere göre, Altun, şunları söyledi:

"Instagram uygulaması üzerinden Daltonlar çetesine ulaştım. Paraya ihtiyacım vardı. Çete üyelerinden 'Orhan Keleş' kod adlı şahıs bana Konya'da bir eylem yaptırdı ve 100 bin TL para aldım. Ardından İstanbul'a geçtim, yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler. Ancak Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat'ın Çeşme'de otelde video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını söyledim. Bana 'Boş dönme, yakınlarından birini vur' talimatı verildi. Ben de Can Polat'ı vurdum."