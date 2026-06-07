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Dilan Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine, Ankara Sulh Ceza Hakimliğince Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
AA
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Dilan Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı
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Karar kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındı. Kararın uygulanabilmesi için gerekli bildirimler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) iletildi.

Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sosyal medya platformu tarafından uygulanmasının beklendiği ve Bakanlığın süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

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