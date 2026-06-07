Dilan Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı

Karar kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındı. Kararın uygulanabilmesi için gerekli bildirimler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) iletildi.

Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sosyal medya platformu tarafından uygulanmasının beklendiği ve Bakanlığın süreci yakından takip ettiği öğrenildi.