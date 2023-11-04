Dilan ve Engin Polat aylık gelirini açıkladı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'inin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Dilan Polat ile Engin Polat'ın da olduğu 18 şüpheli, Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheliler polis otobüsleriyle adliyeye getirilmeden önce Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra araçlara alınan şüpheliler, adliyeye götürüldü.

Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaki ifade işlemleri başladı. İfade işlemlerini 3 savcı yürütürken, önce Dilan Polat'ın ifadesi alındı.

Gözaltına bulunan diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.

"Ben raklam yüzüyüm"

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın Emniyet'teki ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat ve Engin Polat’a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya ‘çocuklarımızın okulu’ için diye cevap verdiği, aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.

Öte yandan Dilan Polat’ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, “Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm” şeklinde cevap verdiği belirtildi.

‘Bu gelirle bu kadar lüks hayatı nasıl yaşıyorsunuz’ sorusuna ise çiftin cevap veremedikleri öğrenildi.

Sıla Doğu'nun da ifadesinde kendisinin hiçbir ilişkisi olmadığını, adına şirketler açıldığını ve kendisinin reklam yüzü olduğunu söylediği öğrenildi. Avukat Ahmet Gün'ün ise kendisine ne denildiyse onu yaptığını belirttiği bilgisine ulaşıldı.

Operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.