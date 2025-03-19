Dilek İmamoğlu: Açılan soruşturmalarının gerçek nedenini herkes biliyor

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Gözaltındaki İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Açılan soruşturmalarının gerçek nedenini herkes biliyor" dedi.

Millet; bu müdahalelerin aslında kendi iradesine yönelik olduğunu çok iyi görüyor. Bu kadar büyük haksızlık, hukuksuzluk karşısında hiç kimse susmaz, susmamalı. Milletin, kendi iradesine yönelik bu hamlelere en iyi cevabı vereceğinden hiç şüphem yok. Bu milletin ferasetine… pic.twitter.com/IPRLv6OjZS — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) March 19, 2025

Dilek İmamoğlu, şunları söyledi:

"16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilen eşim Ekrem İmamoğlu, yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı. 13 yaşındaki kızım Beren, bu gözaltı işlemlerine şahit olduktan sonra okuluna gitti. Davet edilse kendi ayaklarıyla ifadeye gidecek seçilmiş belediye başkanlarına, kamu çalışanlarına yapılan bu şafak baskınları, tamamen sindirmeye, korkutmaya, itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların gerçek nedenini çok iyi biliyor herkes. Gerçek nedeni, Ekrem İmamoğlu’nun milletin sevgisini kazanması olduğunun sadece Türkiye değil, tüm dünya farkında.

"Hukuksuzluk karşısında hiç kimse susmaz, susmamalı"

Bugün Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştır çünkü rakiplerini sandıkta tam 4 kere alt etmiştir. Bir sonraki sandıkta kaybetmek istemeyenler, demokrasiyi ayaklar altına alarak uzun zamandır planladıkları bu hamleyi yapmışlardır. Bu yapılanlar kreşte okuyan çocuklarımıza, kent lokantasında karnını doyuran emekçilere, kent ormanlarında yürüyüş yapan insanlara, yurtlarda kalan öğrencilere, toplumun tamamına yapılan bir haksızlıktır. Çünkü adaletin olmadığı yerde hiç kimse güvende değildir.

Endişeniz olmasın, müsterih olun. Millet bu müdahalelerin aslında kendi iradesine yönelik olduğunu çok iyi görüyor. Bu kadar büyük haksızlık, hukuksuzluk karşısında hiç kimse susmaz, susmamalı. Milletin kendi iradesine yönelik bu hamlelere, en iyi cevabı vereceğinden hiç şüphem yok. Bu milletin ferasetine güveniyor, adaletin tecelli edeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Ekrem İmamoğlu millete emanettir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun evine gitti

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde Dilek İmamoğlu ile görüştü. Özel, Dilek İmamoğlu'nu ziyaretinde Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen anıyı paylaştı.

“Ben, 10 gün önce Ekrem Başkan'a -yine böyle bir kötü güne uyandık- ben ona bir ‘günaydın’ mesajı attım. O da bana mesaj attı. Dedi ki, ‘Başkanım, 23’ünde ben nerede olursam olayım, o sandık mutlaka kurulsun’ dedi. Yani 23’ünde nerede olacağının bir garantisi olmadığını hissettiği halde, bu meseleye duyduğu inancı ifade etti..."