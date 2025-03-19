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Dilek İmamoğlu: Yanımızda olun, bunu kabullenirsek demokrasi ölür!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu, "Buradan size söz veriyorum: Asla yılmayacağız. Çoğalarak yolumuza pes etmeden devam edeceğiz. Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun, bunu kabullenirsek demokrasi ölür!" dedi.

Haber Merkezi
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Dilek İmamoğlu: Yanımızda olun, bunu kabullenirsek demokrasi ölür!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu, Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap ediyor...

İmamoğlu'nun açıklamalar şu şekilde:

-Bugün hepimiz gözaltındayız. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir, adalettir. Buradan size söz veriyorum: Asla yılmayacağız. Çoğalarak yolumuza pes etmeden devam edeceğiz. Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun. Alnımız ak, başımız dik. Kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür.

- Hep birlikte sesimiz gür çıkmalı. Sevgili gençler, sevgili kadınlar, sevgili erkekler; 23 Mart’ta oy vereceğiz. Bu ülkenin cumhurbaşkanını hep birlikte seçeceğiz. Ben Dilek İmamoğlu, hepinize Ekrem İmamoğlu’nu emanet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz.

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