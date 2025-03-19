Dilek İmamoğlu: Yanımızda olun, bunu kabullenirsek demokrasi ölür!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu, "Buradan size söz veriyorum: Asla yılmayacağız. Çoğalarak yolumuza pes etmeden devam edeceğiz. Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun, bunu kabullenirsek demokrasi ölür!" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu, Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap ediyor...
İmamoğlu'nun açıklamalar şu şekilde:
-Bugün hepimiz gözaltındayız. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir, adalettir. Buradan size söz veriyorum: Asla yılmayacağız. Çoğalarak yolumuza pes etmeden devam edeceğiz. Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun. Alnımız ak, başımız dik. Kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür.
- Hep birlikte sesimiz gür çıkmalı. Sevgili gençler, sevgili kadınlar, sevgili erkekler; 23 Mart’ta oy vereceğiz. Bu ülkenin cumhurbaşkanını hep birlikte seçeceğiz. Ben Dilek İmamoğlu, hepinize Ekrem İmamoğlu’nu emanet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz.