Dilek İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'casusluk' soruşturmasına tepki: 'Trajikomik bir durumun içerisindeyiz'
Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan casusluk soruşturmasına ilişkin açıklama yapan Dilek İmamoğlu, "Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz" sözleriyle tepki gösterdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dilek İmamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. Tarih bekleyebilir!!! Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz."
Gündem