Dilek İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'casusluk' soruşturmasına tepki: 'Trajikomik bir durumun içerisindeyiz'

Dilek İmamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. Tarih bekleyebilir!!! Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz."