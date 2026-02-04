Uyuşturucu soruşturması: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya dahil 19 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması devam ediyor.

Aralarında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Kaya, sağlık kontrolünden geçirildi

Bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Kaya, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine sevk edildi. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle Ali Kaya’ya yöneltilen somut suçlamaların detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, operasyonun uyuşturucu ağının finansmanı veya lojistiği ile ilgili olduğu iddia ediliyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada 27 şüpheli için gözaltı kararı olduğu, toplam ise 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya tutuklanmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya tutuklanmıştı. Cevat Kaya, 29 Nisan 2025'te gözaltına alınmış, bir gün sonra da tutuklanmıştı.