Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, 4 Şubat’ta beraberindeki 21 kişiyle birlikte “uyuşturucu” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 6 Şubat’ta mahkemeye çıkarılan Ali Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

"Hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım"

Kaya, hakimlikteki savunmasında uyuşturucu iddiaları için, "Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir. Bununla alakalı tahliller verdim, tahliller alınırken Adli Tıp Kurumu'ndan tırnak ve saç örneklerimin alınmasını istedim ama 'Gerek yok' dediler" şeklinde savunma yapmıştı.

Uyuşturucu test sonuçları çıktı

Ali Kaya'dan gözaltı sürecinde alınan kan ve idrar örneklerinin sonuçları çıktı. ATK belgesine göre Ali Kaya'dan alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmadı.