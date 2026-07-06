Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren tahliye edildi

Aynı soruşturma dalgasında tutuklanan eşi Murat Dağdeviren’in tutukluluğu ise devam ediyor.

Dilek Kaya İmamoğlu, yeğeni Dağdeviren’in tutuklanmasının ardından “Biri 5, diğeri 8 yaşında iki çocuğu; hem annesinden hem babasından koparacak kadar vicdansızlaşmış bir düzenle karşı karşıyayız. Bir yıl önce abim Cevat Kaya’yı, 6 Şubat’ta ise diğer abim Ali Kaya’yı haksız ve hukuksuz şekilde tutukladınız. Şimdi de yeğenim Derya ve eşi Murat Dağdeviren’i çocuklarından ayırdınız. Geride ise anne ve babasına hasret, gözü yaşlı iki küçük çocuk kaldı. Bu nasıl bir vicdandır? Bu nasıl bir adalet anlayışıdır?” tepkisinde bulunmuştu.