Dilek Kaya İmamoğlu: Sevgili eşim genel sağlık kontrolü yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi, sağlık durumu gayet iyi
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Sevgili eşim Ekrem İmamoğlu, genel sağlık kontrolü yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi; sağlık durumu gayet iyi" dedi.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bel ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun genel sağlık kontrolü yapılması amacıyla hastaneye sevk edildiğini bildirdi.
Dilek Kaya İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Sevgili eşim Ekrem İmamoğlu, genel sağlık kontrolü yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi; sağlık durumu gayet iyi. Arayıp soran, iyi dileklerini paylaşan herkese gönülden teşekkür ederiz. Ekrem’in avukatı aracılığıyla sizlere ilettiği mesajı da paylaşmak isterim; 'Sağlığım, inancım, azmim ve kararlılığım en üst seviyededir. Ekrem İmamoğlu."
Sevgili eşim Ekrem İmamoğlu, genel sağlık kontrolü yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi; sağlık durumu gayet iyi. Arayıp soran, iyi dileklerini paylaşan herkese gönülden teşekkür ederiz. Ekrem’in avukatı aracılığıyla sizlere ilettiği mesajı da paylaşmak isterim:— Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) July 25, 2025
“Sağlığım,…