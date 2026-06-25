Dilovası'nda kamu görevlileri hakkında gözaltı kararı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Ravive Kozmetik Fabrikası yangınında 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında gözaltı kararı verildi.

Ailelerin sürdürdüğü adalet mücadelesinin ardından, dosyada adı geçen kamu görevlilerine yönelik işlem başlatıldı.

Bu kapsamda Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında başka kamu görevlileri hakkında da gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

Yangın dosyasında ismi geçen Necati Temiz’in evine bugün (25 Haziran Perşmebe) sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Temiz, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ailelerden açıklama: Tüm kamu görevlileri yargılanacak

Kamu görevlilerine yönelik gözaltı kararının ardından ailelerden de açıklama geldi.

Aileler olayda sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlilerinin yargılanması talebini yineledi.

"Tüm sorumlular yargilanana kadar mücadele edeceğiz. Gözaltıların takipçisiyiz" denilen açıklamada "Pazar günü daha güçlü nöbet alanımızdayız" ifadesine yer verildi.

Ailelerden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belediye yetmez sorumlu tüm kamu görevlileri yargılanacak! Bu sabah davamızla bağlantılı olarak Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati TEMİZ, Dilovası Belediyesi Eski Yapı Kontrol Müdürü Cihan SORGUCU, Dilovası Belediyesi Eski İmar ve Şehircilik Müdürü (Dilovası Bel Bşk. Yrd.) Hüseyin ÖZTÜRK, Dilovası Belediyesi Eski Yapı Kontrol Müdürü Selim SAN, Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Muammer TELLİ, Dilovası Belediyesi Eski Zabıta Müdürü Cengiz TAŞDEMİR, Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür V. Nizamettin BALCI ve Dilovası Belediyesi Zabıta Personeli Ömer KOCABAY'ın gözaltına alındığını ve el koyma kararı olduğunu öğrendik. Tüm sorumlular yargilanana kadar mücadele edeceğiz. Gözaltıların takipçisiyiz! Pazar günü daha güçlü nöbet alanımızdayız."