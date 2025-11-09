Dilovası’nda patlama yaşanan tesisin daha önce şikayet edildiği ileri sürüldü

ANKARA (EKONOMİ)

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da bir parfüm şirketinde meydana gelen patlamada, üçü 16, 17 ve 18 yaşlarında, diğer üçü ise 55 ve 65 yaşlarında olmak üzere altı kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Kocaeli’nde, patlamanın yaşandığı tesisin önünde TTB Kocaeli Tabib Odası, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon kurulu ve iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalar yürüten İSİG Meclisi Kocaeli üyelerinin çağrısıyla yapılan protesto ve basın açıklaması yapıldı.

Patlamanın yaşandığı Revive Kozmetik tesisinin önünde “İş cinayetlerine ve çocuk işçiliğine karşı mücadeleye!” başlığıyla yapılan basın açıklamasında, TMMOB yetkisili Mehmet Ali Elma, tesisin yanında kağıt geri dönüşüm atölyesi ve benzin istasyonu olduğuna vurgu yaparak çok daha büyük bir endüstriyel kazanın olabileceğini, planlama ve iş sağlığı güvenliği eksikliğinin büyük olduğunu vurguladı.

Basın açıklamasında, tesisle ilgili eksikliklerin ve sorunların daha önceden de bilindiği belirtilerek, binanın yangına dayanıklı malzemelerden inşa edilmemiş olması, konutların arasında yer alması, binanın yangın koruma yönetmeliğine uygun olmaması, bin metrekarenin üzeri için zorunlu olmasına rağmen yağmurlama sistemi bulunmaması gibi eksiklikler tespit edildiği kaydedildi.

“18 yaşından küçük kişiler yasak olmasına rağmen çalışıyor”

Basın açıklamasında, “İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne “ göre çok tehlikeli sınıfta yer almasına rağmen çocuk işçi çalıştırılmış olmasının ve çalışanlara yeterli eğitim ve ekipman desteğinin de ağır bir sorun olduğu belirtildi.

Açıklamada, bazı mahalle sakinlerinin işyerini CİMER ve Dilovası Belediyesi’ne daha önce şikayet ettiklerini söylediği de belirtildi. Açıklamada, güvencesiz ve kayıt dışı çalışma yaptıran işyerlerinin sıklıkla çocuk ve kadın çalıştırma eğiliminde olduğu da belirtildi.

Basın açıklamasında, İSİG meclisi verilerine göre sadece Ekim ayında 169, yılın ilk on ayında en az 75’i çocuk 1737 işçinin hayatını kaybettiği verisi paylaşıldı.