Dilruba Kayserilioğlu’na verilen ceza belli oldu

Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılanan Dilruba Kayserilioğlu, mahkeme tarafından 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı

İzmir’de bir sokak röportajında Instagram’ın kapatılmasına tepki gösterdiği ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılanan Dilruba Kayserilioğlu’na 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Kayserilioğlu, bu röportajdaki sözlerinden ötürü "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınarak 18 gün cezaevinde kalmıştı.

Ne olmuştu?

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesine tepki göstermiş ve eleştirel ifadeler sarfetmişti. Eleştirel sözler nedeniyle gözaltına alınan Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından 12 Ağustos günü tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanacak olan Dilruba Kayserilioğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedilmişti. Kayserilioğlu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 18 gün sonra tahliye edilmişti.