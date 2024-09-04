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Dilruba Kayserilioğlu'na yeni dava! 4 yıla kadar hapsi isteniyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Haber Merkezi
İHA
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Dilruba Kayserilioğlu'na yeni dava! 4 yıla kadar hapsi isteniyor
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Dilruba Kayserilioğlu, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Dilruba Kayserilioğlu bir sokak röportajındaki sözleri nedeniyle 12 Ağustos'ta tutuklanmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan yargılanarak 7 ay 15 gün hapis cezasına cezaya çarptırılmıştı. Kayserilioğlu hakkında "İyi hal" gözetilerek hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

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