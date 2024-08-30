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Dilruba’nın annesinden tahliye açıklaması: Kimsenin haberi yoktu, suç duyurusunda bulunacağız

Bir sokak röportajının ardından tutuklanan ve dün akşam tahliye edilen Dilruba’nın annesi Aysel Kayserilioğlu, ''Dün akşam saatlerinde tahliye edilmiş kızım. Ama ne benim ne de avukatının bundan haberi yok. Avukatı ya da ailesi aranır. Elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler. O saatte bir genç, annesine ya da avukatına haber verilmeden tahliye ediliyor. Kızımın elinde hiçbir şey yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi.” dedi.

Haber Merkezi
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Dilruba’nın annesinden tahliye açıklaması: Kimsenin haberi yoktu, suç duyurusunda bulunacağız
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İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.

Kullandığı ifadeler nedeniyle ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama'' ve ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamalarıyla yargılanacak olan Kayserilioğlu’nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız tarafından itiraz etmişti. Dilruba, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasından tahliye edilirken, ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçlamasından ise tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Dilruba, 3 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Dün, verilen kararla birlikte Dilruba’nın tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilirken Dilruba, gece saatlerinde tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Dilruba’nın tahliye kararı ailesine ve avukatına haber verilmemesi tepkiyle karşılanırken Dilruba Kayserilioğlu’nun annesi Aysel Kayserilioğlu, ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

"Elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler"

Dilruba’nın tahliyesini sevinçle karşıladıklarını ancak haber verilmemesine tepkili olduklarını kaydeden Aysel Kayserilioğlu, şunları söyledi:

''Dün akşam saatlerinde tahliye edilmiş kızım. Ama ne benim ne de avukatının bundan haberi yok. Avukatı ya da ailesi aranır. Elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler. O saatte bir genç, annesine ya da avukatına haber verilmeden tahliye ediliyor. Kızımın elinde hiçbir şey yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi. 'Annecim sakın ağlama. Beni tahliye ettiler' dedi. Arkadaşları vardı. Onları aradım o şekilde gidip aldılar. Bir genç kız. Ya başına bir iş gelse orada. Tenha bir yer. Orası suçluların olduğu bir yer. Avukatlarıyla görüştük. Bu konuda da bir suç duyurumuz olacak.''

 

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