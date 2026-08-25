‘Dinamikpay’e "bahis" ve "kara para aklama" soruşturması: 13 şüpheli gözaltına alındı ve şirkete el konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal hareketlere ilişkin analizler ile dijital inceleme sonuçları değerlendirildi. Yapılan incelemelerde şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL’lik para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Finansal hareketlerin münferit işlemlerden oluşmadığı, ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize ve katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği tespit edildi.

13 şüpheli yakalandı

Soruşturma doğrultusunda İstanbul ve Ankara’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama yapılırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik el koyma tedbiri uygulandı.

Çalışmalar kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi gerçekleştirildi.

Öte yandan, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda el konuldu. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.