DinoLino Funpark’tan depremzede çocuklara oyuncak yardımı

Deprem felaketinin ardından bölgeye giden yardım araçları, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. DinoLino Funpark da, oyuncak dolusu araçlarla çocukların yüzünü güldürmek için deprem bölgesinde dağıtımlara başladı. Her yaştan çocuklara uygun olarak planlanan oyuncaklarla dolu araçlarda, çocuklar için şekerler, besleyici gıdalar ve ısıtıcılar da bulunuyor. Dino Lino oyuncak araçları, önümüzdeki günlerde de yine bölgeyi ziyaret edip çocukları güldürmeye devam etmeyi planlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen bölgede yaraların sarılması amacıyla yardımlar devam ediyor. Tüm Eğlence, Park, Etkinlik ve Atraksiyon Derneği (TEPEA) Lunaparklar Komite Başkanı Mustafa Dal da DinoLino Funpark olarak binlerce depremzede çocuğa oyuncak dağımı için bölgeye hareket etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan TEPEA Lunaparklar Komite Başkanı ve Dino Lino Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dal, “Ülkemiz ciddi bir felaket yaşadı. Çok ciddi kayıplar verdik. Bizler çocukların eğlenmesi için kurulan kuruluşlarız. Bu dönemde de yine çocuklarımız için burada olmamız gerektiğini düşündük ve hareket ettik.” dedi.

2 araç dolusu oyuncak ile destek kampanyasına başladıklarını belirten Dal, “Araçlarımızda oyuncaklarımız, ısıtıcılarımız, çocuklarımız için şekerler ve gıda malzemeleriyle geldik. İhtiyaç dahilinde her zaman ülkemizin, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şey onların yüzünde biraz da olsa gülümseme yaratabilmek için.” şeklinde konuştu.

“Mini lunaparklar kurmak için hazırız”

Lunaparklar ve eğlence parkları konusunda uzman olduklarını kaydeden Dal, “Lunaparklar çocukların hayal dünyalarına iyi gelen etkinliklerdir. Bölgede barınma sorunları ortadan kalktığı an devletimizin de izni olursa mini lunaparklar kurmaya hazırız. Bizler çocuklar için her zaman anında aksiyon alabiliriz. Gün birlik olma günü.” ifadelerini kullandı.