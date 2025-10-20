Diploma davasında gerginlik: İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

CHP'nin Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkacaktı.

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülecek duruşmanın saat 11:00'de başlaması bekleniyordu.

İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre yaşanan gelişmeler nedeniyle duruşma, saat 13:00 itibarıyla hâlâ başlamadı.

Salon değişikliği sırasında yaşanan gerilim nedeniyle İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı. İmamoğlu ailesi, avukatlar ve vekiller duruşma salonunu terk etmeye başladı.

Bugün ne oldu?

Avukatlar duruşma salonunun daha büyük bir salona alınmasını talep etti.

Duruşmanın başlamasına dakikalar kalmasına karşın basın mensupları, avukatlar ve milletvekilleri hâlâ salona alınmamıştı.

Bir avukat binaya girmeye çalışırken baygınlık geçirdi

Duruşmayı izlemeye gelen avukatlar da içeri alınmadı. Avukatlar “burası duruşma salonu içeri girmemizi nasıl engellersiniz” diyerek tepki gösterdi.

Bir avukat binaya girmeye çalışırken baygınlık geçirdi. CHP’nin avukatı Çağdaş Çağlayan, “Yaptığınız da aldığınız emir de kanunsuz” diye tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, salon eğer değişmezse avukatların duruşmaya katılmayacağını ifade etti. Çelik, "Salon değişikliğini talep ediyoruz. 50 kişilik salonda olmaz bu işler. Burada 15 buçuk milyon oy almış cumhurbaşkanı adayı yargılanıyor" dedi.

Hakim salondan ayrıldı

Duruşma salonun önünde yaşananlarla ilgili Dilek Kaya İmamoğlu, “Bizim duruşmalarımız kalabalık geçiyor? Neden küçük salona alındı?” sorusunu yöneltti.

Hâkim, “Cuma günü 1 No’lu salonda teknik aksaklık olduğu bildirildi ve tutanak gönderildi. Cuma günü bu mahkemeye bildirilmiş. Benim izinli olduğum gün hakim, bu salonu yazmış. Küçük salona gelsin, aile gelmesin, karmaşa çıksın; biz bunu istemeyiz. Ailenin ve basın mensuplarının alınmaması gibi bir durum yok. Geçen duruşma suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık. Uyarımıza gerek kalmadan ses ve görüntü alınamayacığını herkes biliyor. Sanığın da lehine bir şey değil bu. Alkış vs. oldu, gereğinde kestim, müdahale de etmedim. Duruşma esnasında kimsenin hakkını kısıtlamamaya özen gösterdim. Basın mensupları alınmadıysa bilgi alacağım, uyarılarımı yapacağım. Duruşmaya başlayamıyoruz” dedi.

Güngör'ün haberine göre bu sırada hakimin “İçeri alınmama talimatını ben vermedim” demesi üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, jandarmaların yanına giderek “Komutanım size bu talimatı kim verdi” diye sordu.

Duruşma daha büyük bir salona taşındı

Bir süre sonra gerginliğin artması üzerine hâkim, salondan kısa bir süreliğine ayrıldıktan sonra yeniden içeri girdi.

İmamoğlu ve avukatlarının duruşma salonun değişmemesi halinde duruşmaya katılmayacaklarını açıklamasının ardından duruşma 4 nolu salondan 2 nolu duruşma salonuna geçti.

İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan duruşmaya katılamayacaktı

İmamoğlu hakkındaki ‘sahte diploma davası’nda mahkeme, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya uzaktan bağlanabilmesine yönelik kararından döndü. İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Pehlivan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla duruşmaya katılamayacaktı.

İddianameden

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart'ta İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmişti.

İmamoğlu diplomayı iptal etme kararı ile ilgili yetkinin sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'nda olduğunu savunmuştu.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta öğrenim gördüğü Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 1990 yılında YÖK tarafından tanınan bir üniversite olmadığı belirtildi.

O yıllarda Kıbrıs'ta faaliyet gösteren kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığı, ancak "yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak arttırıldığı" iddia edildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçunu "zincirleme şekilde" işlediği savunuldu.

İddianamede, yatay geçiş için gerekli evrakın "şeklen doğru ancak içerik bakımından sahte" olduğu iddia edildi.