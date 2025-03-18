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Diploma kararı üzerine Özgür Çelik'ten çağrı: Maltepe'de buluşalım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çarşamba günü Maltepe’de düzenlenecek toplu açılış törenine vatandaşları davet etti.

Haber Merkezi
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Diploma kararı üzerine Özgür Çelik'ten çağrı: Maltepe'de buluşalım
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yarın İstanbul'da yapılacak olan toplu açılış töreninde İmamoğlu'nu savunmak adına vatandaşları davet etti.

Çelik'in X hesabından yaptığı paylaşımda " Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe'de buluşalım! TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile yarın saat 14.00’da Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!"  dedi. 

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