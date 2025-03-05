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Diploma soruşturması: Ekrem İmamoğlu ifade vermek üzere adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki diploma soruşturmasında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu'nun ifade işlemi başladı.

Haber Merkezi
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Diploma soruşturması: Ekrem İmamoğlu ifade vermek üzere adliyede
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı'nca açılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"İmamoğlu kriterleri sağlıyor"

Avukat Mehmet Pehlivan, müvekkili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma tartışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1993 yılında Türkiye'de tanındığı belirtilmişti. Basın açıklamasında bu tarihten önce mezun olanlara da YÖK tarafından denklik verildiği belirtildi. Çeşitli diplomalar paylaşıldı.

Pehlivan, "İlanda yatay geçiş için 3 kriter açıklanmıştı. İlki müracat tarihi içinde başvuru yapmak, ikincisi başvuranın tüm derslerden geçmiş olması ve öğrencinin 60 not ortalama sütünden bir ortalaması olması İmamoğlu bu kriterleri sağlıyor." dedi. 

YÖK açıklaması

Pehlivan, soruşturma dosyasındaki YÖK raporuna değinerek, "YÖK raporuna imza atan ve katkı sağlayanlar hakkında dün itibarıyla 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, resmi belgeyi gizleme, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve iftira' suçları kapsamında suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.

YÖK raporundaki, "Girne Amerikan Üniversitesi'nin tanınırlığının ancak 1993 yılında YÖK tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı" şeklindeki ifadeleri anımsatan Pehlivan, üniversiteden 1991 yılında mezun olan bir öğrenciye 1995 yılında, 1992 yılında mezun olan bir öğrenciye ise 1993 yılında YÖK tarafından denklik verildiğini öne sürdü.

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