Diploma ve ehliyet çetesinin sahte e-imza davasında ara karar
E-imza sahteciliği davasında beş sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Duruşma 10 Ekim'e ertelendi.
Kamu yöneticilerinin e-imzalarını kopyalayıp sahte diploma ve ehliyet düzenleyen çetenin davasının duruşması, Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek yargılamayı 10 Ekim’e erteledi.
Toplamda 44 sahte imza tespit edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 134 şüpheli hakkında iddianame hazırlanırken hazırlanan ikinci iddianamede ise 65 şüpheli yer aldı. Toplamda 199 kişi hakkında 2 farklı iddianame hazırlandı.
Hazırlanan iddianamelerde, şahısların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eğitim Öğretim Daire Başkanı, Milli Eğitim Daire Başkanı ile 15 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personeline ait e-imzaları kopyaladıklarının belirlendiği yer aldı.
