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'Diplomasız Erdoğan' sloganı atan şahıslar gözaltına alındı

İstanbul'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "diplomasız Erdoğan" sloganı atan bir grup genç, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haber Merkezi
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'Diplomasız Erdoğan' sloganı atan şahıslar gözaltına alındı
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Alınan bilgilere göre, İstanbul'da sokakta yürürken "diplomasız Erdoğan" sloganı atan gençler ve bu anları sosyal medyada paylaşan kişi hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Bu sloganı neden attıkları soruldu

Şüphelilerin gözaltına alındığı ve ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan gençlere, "diplomasız Erdoğan" sloganının hakaret içerdiği belirtilerek, bu sloganı neden attıkları soruldu. Gençler ise herhangi bir suç işlemediklerini ifade etti. Gençlerin gözaltı süreci devam ediyor.

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