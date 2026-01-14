Direksiyon sınavlarında yeni dönem: kamera kaydı zorunluluğu geliyor

Sürücü belgesi almak isteyen adayların katıldığı direksiyon uygulama sınavlarında şeffaflığı ve denetimi güçlendirecek yeni bir düzenleme gündeme geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sınavların kamera kaydıyla yapılmasını Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) tavsiye ederken, Bakanlık da bu doğrultuda mevzuat değişikliği için çalışmalara başladı.

Vatandaş sınavın "keyfi ve objektiflikten uzak" yapıldığı gerekçesiyle KDK’ye başvurdu

Süreci başlatan olay, İstanbul’da yaşayan bir sürücü adayının yaşadığı mağduriyet oldu. Yazılı sınavı geçtikten sonra direksiyon uygulama sınavına giren aday, ilk parkuru başarıyla tamamlamasına rağmen ikinci parkurda ciddi bir hata yapmadığı halde başarısız sayıldığını iddia etti. Yeniden sınav ücreti ödemek zorunda kalan ve maddi-manevi zarara uğradığını belirten vatandaş, sınav değerlendirmelerinin "keyfi ve objektiflikten uzak" yapıldığı gerekçesiyle KDK’ye başvurdu. Başvuruda, benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi için sınavların denetlenebilir ve adil koşullarda yürütülmesini sağlayacak bir düzenleme talep edildi.

Direksiyon sınavlarına kamera sistemi

Vatandaşın başvurusunu değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu, sınav güvenliğini sağlamak ve kamu hizmetlerine duyulan güveni artırmak amacıyla direksiyon sınavlarında kamera kayıt sistemine geçilmesi yönünde karar aldı. Kurumun açıklamasında, sınavların kayıt altına alınmasının keyfi ve mevzuata aykırı değerlendirmelerin önüne geçilmesine katkı sağlayacağı, adayların başarısız sayılmalarına ilişkin itirazlarında somut delil sunabilmelerini mümkün kılacağı belirtildi. Ayrıca sınav sürecinde yaşanabilecek uygunsuz davranışların engellenmesi, olası kazaların tespiti ve idari uygulamalarda standartların güçlendirilmesi açısından kamera kaydının önemli bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Mevcut sistemde güncelleme çalışmaları yürütülüyor

KDK’nin bu tavsiye kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut sistemde güncelleme çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi. Bakanlık tarafından KDK’ye iletilen bilgide, ilgili yönetmelikte değişiklik yapılacağı ve sınav sürecinin kamera ile kayıt altına alınmasına dair hükmün taslağa eklendiği kaydedildi.