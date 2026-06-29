Diriliş Ertuğrul ve Çukur'un oyuncusu Mustafa Başalan hayatını kaybetti

Oyuncu Mustafa Başalan, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi magazin yazarı Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu. Akay, paylaşımında Başalan’ın vefatını doğrulayarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Birçok dizi ve filmde rol aldı

Mustafa Başalan, kariyeri boyunca televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam projelerinde kamera karşısına geçti. Başalan, özellikle Diriliş: Ertuğrul, Çukur, Gassal ve Son Gün gibi yapımlardaki rolleriyle tanındı.

Oyuncunun yer aldığı projeler arasında Siyah Kalp, Sahipsizler, Arka Sokaklar, Bir Gece Masalı, Deha, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Gönül Dağı, Yasak Elma, Börü, Diriliş: Ertuğrul, Çukur ve Son Gün gibi diziler de bulunuyor.

Mustafa Başalan kimdir?

Mustafa Başalan, televizyon, sinema ve reklam projelerinde rol alan bir oyuncuydu. Kariyeri boyunca farklı türlerdeki yapımlarda yan karakterlere hayat veren Başalan, dönem dizilerinden polisiye ve dram projelerine kadar geniş bir alanda izleyici karşısına çıktı.

Başalan’ın sinema ve dijital platform projeleri arasında Gassal, Beyto ve Dünyayı Kurtaran Adam gibi yapımlar da yer aldı.

52 yaşında vefat eden oyuncunun ölüm haberi, sanat camiası ve sevenleri arasında üzüntüye neden oldu.