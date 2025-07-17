Dış göçün başkentleri Yozgat ve Gümüşhane

İBRAHİM EKİNCİ

TÜİK’in açıkladığı göç istatistiklerine göre il nüfusuna kıyasla en yüksek göç oranı 2024 yılında Yozgat’tan görünüyor. Geçen yıl Yozgat’tan bin 855 kişi yurtdışına göç etmiş. Bu rakamın il nüfusuna oranı yüzde 0,46’ya geliyor. 81 il içinde en yüksek oran. Türkiye ortalamasının da (%0,18) yaklaşık 3 katı ediyor. Yozgat 2023 yılında da yüzde 1.52 göç oranıyla ikinci sıradaymış. 2023 yılında göçün başkenti Gümüşhane görünüyor. Bu ilden göç edenlerin il nüfusuna oranı 2023 için yüzde 4.92 gibi oldukça yüksek bir oran. Yani her 100 kişiden 5’i göç etmiş.

Göç istatistiklerine göre toplamda ve Hakkâri ile Kilis hariç diğer bütün illerde göç sayısında, sonuç olarak nüfuslara oranında düşüş var. Bu göç isteğinin azalmasından değil, artık kapıların daha sıkı kapatılmasından ve gitme imkânı olanların zaten çoğunlukla gitmiş olmasından kaynaklanıyor. 2024’te Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı bir önceki yıla göre %40,6 azalarak 424 bin 345 oldu. Göç eden nüfusun %55,7’sini erkekler, %44,3’ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye’den yurt dışına giden nüfusun 151 bin 140’ını Türk vatandaşlarıydı. Bu rakam 2023’te 291 bin 377’ydi.

Her 100 kişiden 5’i göçmüş!

Gümüşhane dış göçte 2023’te birinci sırada, geçen yıl da ikinci sırada yer almış. 2023’te göç edenlerin Gümüşhane nüfusuna oranı yüzde 4.92 gözüküyor. Gümüşhane il nüfusu 2023’te yabancılar hariç 145 bin 822, göç eden vatandaş sayısı ise 7 bin 171 gözüküyor. Bu orana yaklaşan başka il yok. 2023’te göç eden sayısının nüfusa oranında yüzde 1’i geçen iki il de yine Gümüşhane ve Yozgat! Geçen yıl hem Türkiye toplamında hem de iller bazında sert düşüş dikkat çekiyor. Göç eden oranı yüzde 1’i değil, yüzde 0,50’yi bulan il yok. Yozgat %0,46 ile birinci, Gümüşhane yüzde 0,45 ile ikinci, Tunceli ve Aksaray da yüzde 0,41 ile üçüncü ve dördüncü sırayı paylaşıyor. 2023’e kıyasla 2024’te göç eden oranı artan iki il var; Kilis ve Hakkâri. Fakat bu illerden göç sayıları düşük.

Antalya, Antep ve Bursa…

Sayısal olarak yurtdışına en fazla göç veren iller sırasında üç büyük il başı çekiyor. İstanbul (40 bin 351 kişi) Ankara (12 bin 294 kişi) ve İzmir (9 bin 626 kişi). Ancak 4’üncü sırada Antalya, beşinci sırada Gaziantep, altıncı sırada Bursa var. Bu iller göç sıralamasında, nüfus sıralamasından daha önde görünüyor. Göç oranı en düşük illerin başında Ardahan var. Bu ili Bayburt, Kastamonu, Bitlis ve Artvin izliyor.