Disiplin cezası verilecek: Fenomen öğretmenlere bakanlık denetimi

Milli Eğitim Bakanlığı, fenomen öğretmenlere yönelik inceleme başlattı. Bu kapsamda fenomen öğretmenlerin hesapları tek tek kontrol edilecek, mevzuata uymayanlara disiplin cezası verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), fenomen öğretmenlere karşı bir kez daha harekete geçti. Buna göre, ülke genelinde fenomen öğretmen ve yöneticilerin sosyal medya hesapları incelenecek.

Bakanlık CİMER ve Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen çok sayıda şikayet üzerine yeni bir çalışma başlattı.

Bakanlık, 81 il müdürlüğünden sosyal medyada takipçi sayısı çok olan öğretmen ve yöneticilerin listesini istedi.

Listedeki isimlerin sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme başlatılacak.

NTV'nin aktardığına göre inceleme sonucunda, yönetmeliğe uygun davranmadığı belirlenen öğretmenler ve yöneticiler hakkında disiplin cezası uygulanacak.

Veliden izin almak zorunda

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre, öğretmen ve yöneticiler, öğrencilerin görüntüsünü yalnızca velisinden izin alarak paylaşabilir. Aksi takdirde, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ikişkin ses veya görüntüleri mevzuata aykırı şekilde paylaşan öğretmenlere, "kınama cezası" veriliyor.

Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.

