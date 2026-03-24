Disiplin soruşturması başlatılmıştı! DEM Partili Aydeniz görevinden istifa etti

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da Başkanvekili Adan tarafından yapılan bilgilendirmede, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz'in Başkanlık Divanı İdare Amirliği'nden istifasına ilişkin yazısının 16 Mart 2026 tarihinde TBMM Başkanlığı'na ulaştığı kaydedildi.

Aydeniz’in danışmanı Dilan Karaman’ın 27 Kasım 2025’te yaşamına son vermiş, DEM Parti Kadın Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Karaman’ın ölümüyle ilgili olarak Aydeniz hakkında disiplin kurulunca soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Açıklamada, "Aydeniz’in TBMM İdare Amirliği görevinden kendi isteğiyle çekildiği" ifade edilmişti.