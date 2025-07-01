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Dışişleri: ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırmasını olumlu karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin ABD’nin Suriye ile ilişkileri normalleştirme iradesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Haber Merkezi
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Dışişleri: ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırmasını olumlu karşılıyoruz
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD yönetiminin Suriye hükümeti ile ilişkilerini "normalleştirme" yolundaki "güçlü iradesinin" memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Keçeli, "Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin, Suriye’nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya, bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edeceği mesajını verdi.

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