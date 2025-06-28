Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Kıdemli Danışman Friedman ile bir araya geldi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Kıdemli Danışman Justin Friedman ile görüştü.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Kıdemli Danışman Justin Friedman ile bir araya geldi.
"Görüşmede ABD ile enerji alanında işbirliği imkanları ele alındı"
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Kıdemli Danışman Justin Friedman ile görüştü. Görüşmede ABD ile enerji alanında işbirliği imkanları ele alındı" ifadelerine yer verildi.