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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Kıdemli Danışman Friedman ile bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Kıdemli Danışman Justin Friedman ile görüştü.

Haber Merkezi
ANKA
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Kıdemli Danışman Friedman ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Kıdemli Danışman Justin Friedman ile bir araya geldi. 

"Görüşmede ABD ile enerji alanında işbirliği imkanları ele alındı"

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Kıdemli Danışman Justin Friedman ile görüştü. Görüşmede ABD ile enerji alanında işbirliği imkanları ele alındı" ifadelerine yer verildi.  

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