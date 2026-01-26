Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Katar'da resmi temaslarda bulundu

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kulaklıkaya, Katar Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz el Huleyfi ve Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el- Murayhi ile görüştü.

Görüşmelerde, Katar ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, işbirliğinin güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesine yönelik yollar değerlendirildi. Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel meseleler ele alındı.

Kulaklıkaya ayrıca, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile de biraraya geldi.

Görüşmede, Gazze’deki güncel durum ve Filistin meselesinin çözümüne yönelik uluslararası çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.