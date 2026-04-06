Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Sudan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, bugün Port Sudan'da, Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya ile Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Müsteşarı Muawiya Osman'ın eş başkanlıklarında siyasi istişarelerin dokuzuncu toplantısının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İstişarelerde, Türkiye ve Sudan arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliği alanlarının, Sudan'daki durumun ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

Ziyaret sırasında Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya'nın, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile görüşmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra Kulaklıkaya, Sudan ve bölge için önemi haiz ve Türkiye tarihinde yeri bulunan Savakin Adası'nı ziyaret edecek.

Türkiye-Sudan ikili ilişkileri

Türkiye ve Sudan arasındaki ilişkiler dostluk temelinde ve işbirliğinin geliştirilmesi iradesini esas alan bir anlayışla yürütülüyor.

Türkiye'nin Sudan ile derin tarihi ve kültürel bağları ilişkilerin çok boyutlu gelişimine katkı sağlayan faktörler arasında yer alıyor.

Sudan'ın birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması Türkiye için büyük önem taşırken Türkiye, 15 Nisan 2023'te Sudan'da başlayan çatışmalara barışçı ve kalıcı bir çözüm getirilmesinin bölgesel ve küresel istikrarın sağlanması bakımından zaruri olduğunu değerlendiriyor.

Bu çerçevede Türkiye, Sudan'da istikrarın sağlanması, kalıcı bir barışın tesis edilmesi ve insani krize çözüm bulunması için diplomatik çabalarını sürdürmekte ve Sudan halkının acılarını hafifletmek için insani yardımlarına devam ediyor.

Sudan'daki çatışma ortamına rağmen iki ülke arasındaki üst düzeyli temaslar sürüyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan 25 Aralık 2025'te Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşmüştü.