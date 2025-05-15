Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
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NATO üyesi 31 ülkenin dışişleri bakanları, gayriresmi toplantı için Antalya’da bir araya geldi. Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlendi.
Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
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