  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi!
Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. 

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi!
Takip Et

NATO üyesi 31 ülkenin dışişleri bakanları, gayriresmi toplantı için Antalya’da bir araya geldi. Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlendi.

Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. 

Gazeteci Furkan Karabay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı!Gazeteci Furkan Karabay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı!Gündem

 

Türkiye-Suriye Üniversitesi kuruluyor! Protokol imzalandıTürkiye-Suriye Üniversitesi kuruluyor! Protokol imzalandıEğitim

 

Gündem
Erdoğan: Üniter yapı, bayrak ve resmi dil tartışma konusu değil
Erdoğan: Üniter yapı, bayrak ve resmi dil tartışma konusu değil
Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
Gazeteci Furkan Karabay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı!
Gazeteci Furkan Karabay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı!
Bilal Erdoğan "Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna ne yanıt verdi?
Bilal Erdoğan "Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna ne yanıt verdi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün kullanım süresi bitmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün kullanım süresi bitmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 2 saat 40 dakika süren görüşmesi sona erdi
Erdoğan ve Zelenski'nin 2 saat 40 dakika süren görüşmesi sona erdi