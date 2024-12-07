  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde, Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi.

Bakan Fidan, daha önceki hataların tekrarlanmamasının önemine değinerek, gelinen noktada rejimin gerçekçi hareket edip muhalefetle diyalog kurması ve siyasi sürecin başlatılması, bölgedeki tüm aktörlerin de bu yönde yapıcı rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.

Fidan, Blinken'a, Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan ayrıca rejimin sahip olduğu kimyasal silahların bölge için risk haline dönüşmemesi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasında fayda bulunduğunu ifade etti.

Bölgeye insani yardım ulaşmasının önemini hatırlatan Fidan, bu hususta Türkiye'nin gerekli desteği sağladığını söyledi.

Putin: Oreşnik gibi sistemlerin Belarus topraklarında konuşlandırılması mümkünPutin: Oreşnik gibi sistemlerin Belarus topraklarında konuşlandırılması mümkünDünya

 

İran, Suriye ve Irak'tan kritik Suriye zirvesiİran, Suriye ve Irak'tan kritik Suriye zirvesiDünya

 

Gündem
Resmi Gazete'de yayımlandı: Rekabet cezalarında alt sınır arttı
Rekabet cezalarında alt sınır arttı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni gelişme: 11 kişi tutuklandı
Yenidoğan çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
Kandilli duyurdu: Erzincan'da korkutan deprem
Kandilli duyurdu: Erzincan'da korkutan deprem
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü
YRP'de istifa depremi: Belediye başkanı ve meclis üyesi istifa etti
YRP'de istifa depremi: Belediye başkanı ve meclis üyesi istifa etti