Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, NATO Ankara Zirvesi çerçevesinde Türkiye'yi ziyaret eden Shaheen, Coons, Durbin ve Rounds ile görüştü.

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Chatham House tarafından Ankara'da düzenlenen "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.