  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi
Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Fidan’ın D-8’e üye seçilmesi vesilesiyle tebriklerini Bayramov’a ilettiği ifade edildi.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinden kaynaklanan meselelerin, Suriye’deki mevcut durumun ve Türkiye-Azerbaycan arasındaki muhtemel iş birliği alanları konusunda fikir alışverişi yapıldığı belirtilerek, Suriye’ye yönelik insani yardım planlarının ele alındığı aktarıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 6 milyar 350 milyon doların üzerinde ihracata ulaştıkSavunma Sanayii Başkanı Görgün: 6 milyar 350 milyon doların üzerinde ihracata ulaştıkEkonomi

 

Putin: Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazırızPutin: Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazırızDünya

 

Gündem
Bakan Tunç açıkladı: 23-29 Aralık'ta yılbaşı nedeniyle cezaevlerinde açık görüş yapılacak
Bakan Tunç açıkladı: 23-29 Aralık'ta yılbaşı nedeniyle cezaevlerinde açık görüş yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Elazığ'da deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Elazığ'da deprem meydana geldi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez: Asgari ücretin en 28 bin lira olması şart
İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez: Asgari ücretin en 28 bin lira olması şart
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye'ye geliyor
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye'ye geliyor
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan sevindiren açıklama: Ben çok iyiyim
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan sevindiren açıklama: Ben çok iyiyim