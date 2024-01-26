Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

İki Bakan'ın Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul İstinye'deki temsilciliğinde bir araya geldiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'u İstinye’deki İstanbul Temsilciliğimizde ağırladı" ifadeleri yer aldı. İkili görüşme 11.00'da başladı.

Britanya, Cameron'ın bölge gezisinin gündeminde Gazze olduğunu duyurmuştu

Henüz görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmese de Britanya Dışişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Gazze'de "sürdürülebilir ateşkes çabaları" kapsamında David Cameron'ın İsrail, Filistin, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu.

Cameron, İstanbul İstinye'deki temsilciliğinde ağırlandı (Fotoğraf: AA)

Cameron'ın bu hafta bölgedeki üst düzey liderlerle yürüteceği temaslarda Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması, rehinelerin serbest kalması ve sürdürülebilir, kalıcı bir ateşkese ulaşılmasına odaklanacağı belirtilmişti.

Açıklamada, Cameron'ın Türkiye'de hükümet yetkilileriyle temaslarında Orta Doğu'da bölgesel güvenlik ve diğer gelişmeleri ele alacağı belirtilerek "Britanya ve Türkiye yakın ortaklığa sahip ve NATO ve Ukrayna'ya desteğin takviyesi ve terörizm ve yasa dışı göçle mücadelede önemli çalışmamıza devam edeceğiz" mesajı verilmişti.