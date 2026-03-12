Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Fidan savunmada iş birliği mesajı verecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Bakan Fidan'ın ilk oturumda Türkiye'nin NATO ve Avrupa güvenliğine askerî olarak yaptığı katkılara değinmesi öngörülüyor. NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları hakkında bilgi paylaşacak olan Bakan Fidan'ın "Avrupa sütununu güçlendirme çabalarının tekrara düşmeyen tamamlayıcı nitelikte olması ve bu amaca yönelik savunma alanındaki AB girişimlerinin Birlik üyesi olmayan tüm NATO Müttefiklerinin katılımına açık şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulaması" bekleniyor.

Savunma sanayii iş birliğinin önemini vurgulayacak olan Fidan, bu alanda Müttefikler arasındaki tüm engellerin kaldırılması beklentisini yinelemesi öngörülüyor.