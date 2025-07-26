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Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersekli mevkidaşı Konakoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konaakoviç ile İstanbul'da bir araya geldi.

Haber Merkezi
ANKA
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Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersekli mevkidaşı Konakoviç ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin öncülüğünde bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla kurulan Balkan Barış Platformu'nun İstanbul'daki ilk toplantısı kapsamında Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile bir araya geldi. 

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