Bakan Fidan, Brüksel'e gidiyor: Gündem Filistin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere bugün Brüksel’i ziyaret edecek. Toplantılarda, Gazze’deki son gelişmeler ve insani durumun yanı sıra, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabalar ele alınacak. Fidan, ziyaret kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.