  Bakan Fidan Suriye'de Şara ve Zelenskiy ile görüşecek
Bakan Fidan Suriye’de Şara ve Zelenskiy ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye temasları kapsamında Şam Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Bakan Fidan Suriye’de Şara ve Zelenskiy ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’ye geldi. Bakan Fidan, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam ziyareti çerçevesinde, Suriye’nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye’de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi, 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi, Suriye’nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması, bölgedeki savaşın Suriye’ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan’daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların görüşülmesi öngörülmektedir.

Bakan Fidan’ın, Suriye’ye ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’yla üçlü bir görüşme de gerçekleştirmesi bekleniyor.

