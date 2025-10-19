Dışişleri Bakanı Fidan, bugün ve yarın AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı’na katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19-20 Ekim 2025 tarihlerinde Lüksemburg’da düzenlenecek Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılacak. Toplantının gündeminde "bölgelerarası güvenlik ve bağlantısallık" konuları yer alıyor.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında yapılacak "bölgelerarası güvenlik ve bağlantısallık" konulu bakanlar toplantısına katılacağı bildirildi.
Açıklamada, "Sayın Bakanımız, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında yapılacak Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık konulu Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere 19-20 Ekim 2025 tarihlerinde Lüksemburg'u ziyaret edecektir" denildi.