  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya’da
Takip Et

Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Endonezya’nın başkenti Jakarta’ya geldi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya’da
DHA
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur temaslarını tamamladı. Fidan, resmi ziyaret kapsamında Endonezya’nın başkenti Jakarta’ya geldi.

Dışişleri Bakanı, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono tarafından havalimanında karşılandı.

Bakan Fidan, Jakarta ziyareti kapsamında bugün Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilecek ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile görüşecek.

Özel, Kılıçdaroğlu’nun MYK’sını değerlendirdi: Liste bir çaresizliği çağrıştırıyorÖzel, Kılıçdaroğlu’nun MYK’sını değerlendirdi: Liste bir çaresizliği çağrıştırıyorGündem
En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL'nin aylık net getirisi belli oldu: İşte oranlar...En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL'nin aylık net getirisi belli oldu: İşte oranlar...Ekonomi
Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 3 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam geldi: İşte 3 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bayramın son gününde gümrük kapılarında tarihi rekorlar kırıldıBayramın son gününde gümrük kapılarında tarihi rekorlar kırıldıEkonomi

 